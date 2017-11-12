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Дубров: второе место в Кубке Федерации — отличный результат

Теннис

Капитан сборной Беларуси в Кубке Федерации Эдуард Дубров прокомментировал выступление команды в этом году.

«В Кубке Федерации играют 95 стран, и мы стали вторыми. Это отличный результат. Мы приняли решение поменять пару, потому что Лапко и Морозова видели американок только по ТВ и толком не знали, как они играют. Сделали ставку на более опытных девочек. В целом Арина и Александра были близки к успеху. Во втором сете у нас было множество шансов, но дожать не удалось. Тем не менее стать вторыми — это тоже успех. У нас есть цель подняться на ступень выше, и мы продолжим к ней идти. Изменений в составе, скорее всего, не будет, разве что может кто-то добавиться — я говорю об Азаренко», — сказал Дубров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктория Азаренко Кубок Федерации
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