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Роджерс: никогда не забуду ощущения после завоевания Кубка Федерации

Теннис

Американка Шелби Роджерс поделилась эмоциями после победы в паре с Коко Вандевей в решающем матче финала Кубка Федерации против Беларуси.

«Это действительно неописуемый момент. Хочу поблагодарить коллег по команде, которые провели со мной всю неделю. Не представляю, что могло бы быть, если бы их не было рядом. Мы всю неделю провели в интенсивных тренировках, практиковали разные комбинации. Благодарю девочек за то, что подарили этот незабываемый опыт. Здорово, что мне выпал шанс защитить честь страны. Хочу выразить особую благодарность Коко. Я никогда не забуду эти ощущения после завоевания трофея», — цитирует Роджерс «Прессбол».

Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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