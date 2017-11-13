Риналди: мы создали отличную атмосферу в сборной, которая немало помогла

Капитан женской сборной США Кэти Риналди прокомментировала завоевание командой Кубка Федерации в первый год после её назначения на этот пост.



«Позади невероятный год. Из не присутствующих в Беларуси хотелось бы отметить Лорен Дэвис, которая поддерживала нас дома. Мы сумели создать отличную атмосферу в коллективе, которая немало помогла. Заслуживают комплимента и белорусские болельщики. Они здорово поддерживали свою сборную на трибунах, пусть и не нас. Эти дни, эти мгновения запомнятся нам надолго», — приводит слова Риналди «Прессбол».