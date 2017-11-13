Рублёв опустился на 39-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 13 ноября российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 39-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 13 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4410.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3815.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3650.
7 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150.
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975.
9 (9). Джек Сок (США) — 2765.
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.
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39 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1229...
45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030...
65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772...
72 (71). Евгений Донской (Россия) — 704...
83 (83). Михаил Южный (Россия) — 633.