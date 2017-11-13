Габашвили проиграл в первом круге челленджера в Тойоте

Российский теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Тойоте (Япония), в двух партиях проиграв представителю Китая Ли Чжэ со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Уроженец Тбилиси трижды подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Ли Чжэ поспорит с победителем противостояния Ли Дак Хи (Южная Корея, 8) — Юя Киби (Япония, Q).