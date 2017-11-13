20 ноября в Москве состоится церемония вручения «Русского Кубка»

20 ноября в московском отеле «Рэдиссон Славянская» пройдёт 24-я ежегодная церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок». По традиции Федерация тенниса России отметит в различных номинациях спортсменов, тренеров, менеджеров, спонсоров — всех тех, кто связан с миром большого тенниса.

Впервые церемония прошла в 1994 году. Всего за это время было вручено более 435 кубков в 76 номинациях. Наибольшее количество кубков завоевал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, девять наград в активе Евгения Кафельникова.

Самый юный лауреат «Русского Кубка» — Ирина Хромачёва (12 лет, 6 месяцев, 5 дней), самый пожилой лауреат «Русского Кубка» — Георгий Сафиров (94 года).