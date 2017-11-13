Мело и Кубот победили Додига и Гранольерс-Пуйоля на старте Итогового чемпионата

Бразилец Марсело Мело и поляк Лукаш Кубот, соответственно первая и вторая ракетки мира в парном разряде, победили хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерс-Пуйоля в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:4. В первой партии брейков не было, а во второй Додиг и Гранольерс-Пуйоль отыгрались с 1:4, но вновь отдали свою подачу при счёте 4:5.



Мело и Кубот выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Додига и Гранольерс-Пуйоля 5 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



В среду, 15 ноября, Кубот и Мело сыграют с Бобом и Майком Брайанами, а Додиг и Гранольерс-Пуйоль — с Джейми Марреем и Бруно Суаресом.