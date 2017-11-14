Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) вышла во второй круг турнира в Тайбэе, обыграв представительницу Китая Лу Цзинцзин со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Вероника 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с представительницей Польши Магдаленой Фрех. Турнир в Тайбэе завершится 19 ноября.