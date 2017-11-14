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Цонга, Пуи, Эрбер и Маю сыграют в финале Кубка Дэвиса с Бельгией

Теннис

Стал известен состав сборной Франции на финал Кубка Дэвиса с командой Бельгии, который состоится в Лилле 24-26 ноября, сообщает официальный сайт соревнований. В заявку включены Жо-Вильфрид Цонга, Люка Пуи Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

Ранее стало известно, что за сборную Бельгии в финале сыграют Давид Гоффен, Стив Дарси, Рубен Бемельманс и Артур Де Греф.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Бельгии в Брюсселе обыграла команду Австралии со счётом 3-2, а французы в Лилле оказались сильнее сборной Сербии — 3-1.

Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
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Жо-Вильфрид Цонга Люка Пуи Николя Маю Кубок Дэвиса
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