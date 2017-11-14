Мыскина: переговоры с Шараповой об игре за сборную ведутся постоянно

Капитан сборной России Анастасия Мыскина сообщила, что рассчитывает на участие пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой в матчах Кубка Федерации следующего сезона, но добиться этого будет непросто.

«Переговоры с Шараповой ведутся постоянно, но старт сезона будет очень напряжённым, особенно в феврале: Австралия, Петербург, потом Доха и Дубай. Поэтому будет очень сложно, но я надеюсь на всех.

Думаю, мы ещё увидим и услышим о её победах на турнирах. Маша ставит перед собой большие задачи — главное, чтобы физическое состояние позволяло их добиваться и играть на высоком уровне. Потому что понятно, что после длительного перерыва это серьёзный вопрос. Кроме того, как это ни грустно признавать, но все мы взрослеем, так что главное для Шараповой сейчас — здоровье", — цитирует Мыскину ТАСС.