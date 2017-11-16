Гоффен: сейчас главное — должным образом подойти к игре с Тимом

Бельгиец Давид Гоффен заверил, что не выбит из колеи поражение от болгарина Григора Димитрова (0:6, 2:6) на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.



«Я нормально себя чувствовал, с этим не было никаких проблем. Просто Григор сыграл очень хорошо, и мне пришлось невероятно тяжело. Я сразу проиграл подачу, потом ещё одну. Это ударило по моей уверенности в себе. Во второй партии у меня были шансы вернуться в игру, но он здорово подавал в важные моменты.



Теперь мне нужно готовиться к следующему матчу. Для теннисиста нормально проигрывать почти каждую неделю. Самое главное — должным образом подойти к игре с Тимом. У меня в голове в общих чертах уже есть тактический план, ведь я много раз играл с ним. У нас было много хороших матчей», — цитирует Тима официальный сайт турнира.