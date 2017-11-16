Дьяченко проиграла Рус во втором круге турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Тайбэе, в трёх партиях проиграв представительнице Нидерландов Аранче Рус со счётом 6:1, 5:7, 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Виталия 7 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Рус поспорит с победительницей матча Лизетт Кабрера (Австралия) — Эри Ходзуми (Япония).