До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дьяченко проиграла Рус во втором круге турнира в Тайбэе

Теннис

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Тайбэе, в трёх партиях проиграв представительнице Нидерландов Аранче Рус со счётом 6:1, 5:7, 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Виталия 7 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Рус поспорит с победительницей матча Лизетт Кабрера (Австралия) — Эри Ходзуми (Япония).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталия Дьяченко
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент