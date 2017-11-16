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Победы Димитрова и Тима — в обзоре матчей Итогового чемпионата АТР

Теннис

Болгарский теннисист Григор Димитров в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне разгромил представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:0, 6:2 и гарантировал себе место в полуфинале соревнований.

Австрийский теннисист Доминик Тим со счётом 3:6, 6:3, 6:4 одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту, который заменил на турнире своего соотечественника, первую ракетку мира Рафаэля Надаля.

Видеообзор прошедших матчей группового этапа Итогового чемпионата ATP доступен на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Григор Димитров Давид Гоффен Доминик Тим Пабло Карреньо-Буста
Новости. Теннис
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