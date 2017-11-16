Победы Димитрова и Тима — в обзоре матчей Итогового чемпионата АТР

Болгарский теннисист Григор Димитров в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне разгромил представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:0, 6:2 и гарантировал себе место в полуфинале соревнований.

Австрийский теннисист Доминик Тим со счётом 3:6, 6:3, 6:4 одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту, который заменил на турнире своего соотечественника, первую ракетку мира Рафаэля Надаля.

Видеообзор прошедших матчей группового этапа Итогового чемпионата ATP доступен на «Чемпионате».