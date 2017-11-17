Братья Брайан проиграли Мараху и Павичу на Итоговом чемпионате ATP

Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде проиграли австрийцу Оливеру Мараху и хорвату Мате Павичу со счётом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету братьев Брайан 1 эйс, 1 двойная ошибки и ни одного брейка. Оливер и Мате, заменившие в третьем туре хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса, 4 раза подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов.

Братья Брайан проиграли на турнире два матча из трёх.

В заключительном матче группового этапа встретятся пары Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия) — Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия).