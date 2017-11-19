9 из 16 рематчей группового раунда в финалах Итоговых турниров привели к реваншу

В истории Итоговых чемпионатов ATP, проводящихся с 1970 года, до финала между болгарином Григором Димитровым и бельгийцем Давидом Гоффеном было 16 случаев, когда теннисисты встречались дважды за один турнир. Отметим, что в некоторые сезоны такое было невозможно даже теоретически в связи с другим форматом розыгрыша (только групповой турнир в 1970 и 1971 годах, отсутствие группового раунда в 1982-1986 годах).



Интересно, что более чем в половине финалов (9 из 16) теннисист, проигравший в группе, брал реванш в финальном поединке. Это удавалось Мануэлю Орантесу (в 1976-м у Войтека Фибака), Стефану Эдбергу (1989-й, у Бориса Беккера), Андре Агасси (1990-й, у Эдберга), Питу Сампрасу (трижды — в 1994-м и 1996-м у Беккера, в 1999-м у Агасси), Густаво Куэртену (2000-й, у Агасси), Давиду Налбандяну (2005-й, у Роджера Федерера) и Новаку Джоковичу (2015-й, у Федерера).