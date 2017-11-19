Континен и Пирс стали четвёртой парой, защитившей титул на Итоговом турнире

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс стали первой парой с 2004 года, сумевшей защитить титул на Итоговом чемпионате ATP. В сезоне-2004 это сделали американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны, завоевавшие второй из четырёх своих титулов на этих соревнованиях.



За всю историю турнира лишь четыре пары защищали здесь титул. Примечательно, что рекордсмены по общему количеству титулов американцы Джон Макинрой иПитер Флеминг одержали все семь своих побед подряд — с 1978 по 1984 год. Следом за ними, в 1985 и 1986 годах, титул завоевали и защитили шведы Стефан Эдберг и Андерс Яррид.



При этом титул дважды защищал канадец Даниэль Нестор, но с разными напарниками. В 2007-м он победил вместе с представляющим Багамские острова Марком Ноулсом, в 2008-м — с сербом Ненадом Зимоничем. В 2010-м Нестор вновь выиграл вместе с Зимоничем, а в 2011-м — уже с белорусом Максом Мирным.