Димитров завоевал титул на Итоговом чемпионате ATP, обыграв Гоффена в финале

Болгарин Григор Димитров (6) стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале бельгийца Давида Гоффена (7) в трёх партиях — 7:5, 4:6, 6:3. Болгарин дожал соперника с пятого матчбола. Видеозапись матчбола можно посмотреть в «твиттере».



Поединок продолжался два с половиной часа. Димитров 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Гоффена 10 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Григор сделал 20 «виннеров» и 27 невынужденных ошибок, а Давид 36 раз пробил навылет и допустил 38 неточностей.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Отметим, что если для Димитрова сезон на этом завершён, то Гоффену на следующей неделе предстоит сыграть в финале Кубка Дэвиса, где Франция примет Бельгию в Лилле.