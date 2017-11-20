Видеообзор финала Итогового чемпионата ATP Димитров — Гоффен

Болгарский теннисист Григор Димитров стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале бельгийца Давида Гоффена в трёх партиях — 7:5, 4:6, 6:3.

Поединок продолжался два с половиной часа. Димитров 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Гоффена 10 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Григор сделал 20 виннеров и 27 невынужденных ошибок, а Давид 36 раз пробил навылет и допустил 38 неточностей.

Видеообзор финала доступен на «Чемпионате».