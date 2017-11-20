Веснина: Хингис знает, что она мой кумир

Российская теннисистка Елена Веснина оценила положение дел в женском парном разряде после завершения карьеры знаменитой швейцаркой Мартиной Хингис.

«Мартина Хингис ушла. Она просто невероятная, могла взять любую напарницу. Невероятная теннисистка! В моей биографии она мой кумир и знает об этом.

Сейчас воссоединяется интересная китайская пара — Пэн Шуай и Се Шувэй. Они играют с двух рук, бывшие первые ракетки мира, выиграли три турнира «Большого шлема». Так что конкуренция есть», — сказала Веснина в эфире «Спорт FM».