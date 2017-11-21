Азаренко планирует выступить на турнире в Окленде в начале января

Экс-первая ракетка мира, двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко получит «уайлд-кард» для участия в соревнованиях в Окленде, которые пройдут с 1 по 6 января на харде. На данный момент 28-летняя уроженка Минска занимает 205-е место в рейтинге WТА. Она была вынуждена пропустить концовку минувшего сезона из-за судебных разбирательств по делу об опеке над своим сыном Лео.

Ранее об участии в турнире в Окленде заявили датчанка Каролина Возняцки и полька Агнешка Радваньска.