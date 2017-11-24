Навратилова: Касаткиной на корте нужно следовать своим инстинктам

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова призналась, что в 2018 году ей будет очень интересно следить за игрой россиянки Дарьи Касаткиной.

«Она атлетична, готова сражаться, энергична и обладает разносторонней игрой. Думаю, ей нужно на корте следовать своим инстинктам, а не долго обдумывать свои решения», — приводит слова Навратиловой официальный сайт тура.

В 2017 году Касаткина завоевала титул на турнире в Чарльстоне. Дарья занимает 24-ю строчку в рейтинге WTA.