Кафельников: посмотрел бы на адвоката, взявшегося за апелляцию по медалям РФ

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации наших спортсменов и лишении их медалей.

«Если в МОК принимают подобные решения, значит они имеют на это основания.

У наших чиновников своя позиция, они могут подавать апелляцию. Я хотел бы посмотреть на адвоката, который согласится взять это дело. Честно говоря, мне трудно поверить, что кто-то, кроме наших отечественных адвокатов, за это возьмётся, но это моё субъективное мнение», — рассказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Колесницким.