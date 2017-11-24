Гоффен: сделав брейк в конце первой партии, почувствовал, что я сильнее

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал свою победу над французом Люка Пуи в первом матче финала Кубка Дэвиса — 2017.



«Конечно, я чувствовал давление, но был готов к битве. Я приехал в Лилль с запасом уверенности в своих силах и максимально использовал это. Я настраивался на то, чтобы показать хороший теннис, концентрироваться на каждом розыгрыше и при этом быть достаточно расслабленным.



В начале матча он играл очень хорошо, но после того как я сделал брейк в концовке первой партии, почувствовал, что я сильнее. Мне удалось расслабиться и перестать допускать много ошибок», — цитирует Гоффена официальный сайт Кубка Дэвиса.