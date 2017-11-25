Дарси: если в воскресенье придётся играть решающий матч, я буду готов

Стив Дарси дал комментарий после проигрыша Жо-Вильфриду Цонге во втором матче финала Кубка Дэвиса между Францией и Бельгией. После этого поединка счёт в финале сравнялся.



«Жо провёл отличный матч, здорово справлялся с давлением. Наверное, относительно меня всё выглядело противоположным образом — но физически я был в порядке, у меня ничего не болело. Просто я встретился с игроком, который был сильнее. Если в воскресенье мне придётся играть решающий матч, я буду готов», — приводит слова Дарси Tennis World USA.