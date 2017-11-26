Кузнецова предстала в обновлённом имидже

12-я ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова опубликовала фотографию, на которой предстала с короткой тёмной стрижкой.

«Психанула», — написала Светлана на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Кузнецовой.

В начале ноября Светлана Кузнецова перенесла операцию на левой кисти, из-за которой она досрочно завершила сезон и не смогла выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля». На предыдущих соревнованиях из-за травмы Светлана не могла нормально бить с бэкхенда, играя слева одной рукой, либо резаными ударами.