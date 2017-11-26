Гоффен в трёх партиях победил Цонгу и сравнял счёт в финале Кубка Дэвиса

Бельгиец Давид Гоффен в трёх сетах победил француза Жо-Вильфрида Цонгу в четвёртом матче финала Кубка Дэвиса в Лилле — 7:6 (7:5), 6:3, 6:2. Таким образом, Бельгия сравняла общий счёт противостояния — 2-2. Судьба матча определится в пятом поединке.

Поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Гоффен 1 раз подал навылет, сделал 31 «виннер», 29 невынужденных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Двойных ошибок у него не было. На счету Цонги 10 эйсов, 3 двойные, 24 удара навылет, 49 неточностей и 10 упущенных брейк-пойнтов, в том числе 6 в первой партии.



В пятом, решающем матче должны сыграть Люка Пуи и Стив Дарси.