Ноа: это был великолепный финал, и Пуи сыграл очень хорошо

Капитан сборной Франции Янник Ноа прокомментировал победу Люки Пуи в решающем матче финала Кубка

Дэвиса — 2017, где он разгромил бельгийца Стива Дарси, отдав ему всего четыре гейма — 6:3, 6:1, 6:0.



«Это был великолепный финал. Люка играл в своём родном городе, и сыграл очень хорошо, принеся победное очко в решающем матче Кубка Дэвиса… Это чудесно», — цитирует Ноа официальный сайт Кубка Дэвиса.



Ноа уже был капитаном Франции в 90-е годы, приведя мужскую сборную к победам в 1991 и 1996 годах, а женскую — в 1997-м. Он вернулся на эту должность в 2016-м, сменив Арно Клемана.