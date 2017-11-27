Гоффен: расстроен поражением команды, хотя сам провёл два хороших матча

Лидер сборной Бельгии Давид Гоффен, который принёс команде два очка в финале Кубка Дэвиса — 2017, прокомментировал поражение своей сборной от команды Франции со счётом 2-3.



«Я расстроен, даже несмотря на то, что провёл два хороших матча. Когда команда терпит поражение, радоваться невозможно. Все мы опечалены таким исходом. Мы полностью выложились, но победить не смогли. Тяжело заканчивать турнир таким образом, хотя наша команда многого добилась в этом году. Надеюсь, домашний старт в следующем сезоне нам удастся», — цитирует Гоффена официальный сайт Кубка Дэвиса.

В 1/8 финала Кубка Дэвиса — 2018 Бельгия встретится с Венгрией, которая победила Россию в плей-офф Мировой группы.