Возняцки и Гёргес сыграют на турнире в Санкт-Петербурге в 2018 году

Исполнительный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон в своём «инстаграме» сообщила, что участие в соревнованиях, которые пройдут с 29 января по 4 февраля 2018 года, примут победительница Итогового чемпионата WTA датчанка Каролина Возняцки и чемпионка WTA Elite Trophy немка Юлия Гёргес.



«Скоро наш турнир серии WTA St. Petersburg Ladies Trophy 2018! Вас будут ждать множество сюрпризов, а так же победительницы двух Итоговых турниров WTA в 2017 году — Каролина Возняцки и Юлия Гёргес. Пора на теннис», — написала Камельзон.