Болельщик с трибуны предложил Шараповой выйти за него замуж

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова во время выставочного матча в Стамбуле получила предложение руки и сердца от турецкого болельщика. Мария в ответ покачала головой и произнесла: «Может быть».

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Мария в выставочной встрече оказалась сильнее турчанки Каглы Буюкаскай со счётом 7:6 (7:3), 6:0. На данный момент Шарапова, отбывшая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, занимает 60-е место в рейтинге WТА.