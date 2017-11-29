Веснина поддержала акцию в защиту российских спортсменов

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина поддержала флешмоб, организованный школьником Романом Старковым в поддержку отстранённых от участия в Олимпийских играх российских спортсменов.

«#NoRussiaNoGames. Мы с моей племянницей поддерживаем флешмоб Ромы Старкова с призывом восстановить честное имя российских спортсменов и поддержать сборную России! Ребята, мы с вами! Я против отстранения чистых спортсменов! Я за участие сборной России в Олимпиаде. Спорт вне политики», — написала Веснина в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Елены Весниной.