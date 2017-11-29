Серб Бозоляц будет новым тренером боснийца Джумхура

32-летний сербский теннисист Илия Бозоляц будет новым тренером в команде победителя турниров АТР в Санкт-Петербурге и Москве Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины, сообщает Tennis World USA. Спортсмены давно и хорошо знают друг друга. Джумхур даже является поклонником Бозоляца. Решающую роль сыграло то, что Бозоляц проживает в Белграде, где тренируется Джумхур.

Босниец в настоящий момент занимает самое высокое в карьере место в рейтинге АТР – 30-е. Бозоляц не входил в топ-100, остановившись на 101-й позиции.