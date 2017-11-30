Данчевич сменил Лорендо на посту капитана сборной Канады в Кубке Дэвиса

Теннисная ассоциация Канады объявила о назначении Франка Данчевича на пост капитана национальной сборной в Кубке Дэвиса. 33-летний теннисист, занимающий 362-е место в рейтинге АТР, сменил на этой должности Мартина Лорендо, который решил сосредоточиться на работе с Денисом Шаповаловым.

«Мартин был выдающимся капитаном нашей команды, заменить его будет очень трудно. Для меня большая честь взять на себя эти обязанности, потому что Кубок Дэвиса для меня всегда был особенным турниром. Я хорошо знаю всех игроков нашей команды, что должно мне помочь. Перед нами стоят сложные задачи, но я уверен в своих ребятах и с нетерпением жду первого матча в новой роли», — рассказал Данчевич.