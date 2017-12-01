Сафин: если Федерер и Надаль всё ещё побеждают, то, думаю, что-то не так

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин признался, что новое поколение игроков тура его совсем не впечатляет.

«Если Федерер и Надаль всё ещё побеждают, то, думаю, что-то не так. Сейчас я не вижу никаких восходящих звёзд. Я не хочу сказать, что наши времена были лучше. Но когда я играл, теннисисты брали титулы на турнирах ATP в 16, 17, 18 лет. Сейчас игроки лишь в 25 лет становятся профессионалами. Не знаю, почему.

Раньше игроки завершали карьеру к 30 годам. В 32 ты считался динозавром. Сейчас же теннисисты бегают и в 38. Просто новое поколение игроков недостаточно высокого уровня. Если ты в 38 лет ещё бегаешь и становишься первой ракеткой мира, то, наверное, с другими что-то не так.

Федерер и Надаль — великие игроки, но они становятся всё старше. Неважно, как много ты работаешь в зале, после матчей тебе всё сложнее восстанавливаться», — цитирует Сафина The Independent.