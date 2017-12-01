А. Зверев подписал трёхлетний контракт на участие в турнире в Галле

Немецкий теннисист Александр Зверев подписал трёхлетний контракт на участие в турнире в Галле. Четвёртая ракетка мира уже трижды принимал участие в этих соревнованиях. В 2016 и 2017 годах он доходил до финала, но уступил своему соотечественнику Флориану Майеру и швейцарцу Роджеру Федереру соответственно.

«С нетерпением жду возвращения в Галле. Это один из моих любимых турниров», — сказал Зверев.

В 2018 году турнир пройдёт с 18 по 24 июня. Участие в нём также подтвердили Федерер, австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори, сообщает Tennis World USA.