Ноа останется капитаном Франции в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации в 2018 году

Француз Янник Ноа останется на посту капитана сборных своей страны в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации на 2018 год, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Франции. Ноа дал согласие на продолжение сотрудничества вскоре после победы Франции в Кубке Дэвиса—2017 — 10-й для страны за всю историю соревнований и третьей под руководством Ноа, который ранее приводил её к победе в 1991 и 1996 годах.



Женская сборная под его руководством в завершившемся сезоне выступила неудачно, проиграв Швейцарии в четвертьфинале со счётом 1-4. Француженки сохранили место в элитном дивизионе благодаря победе над Испанией (4-0).



Франция дважды брала Кубок Федерации (1997, 2003), причём в 1997 году капитаном тоже был Ноа.