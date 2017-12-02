Сафин победил Малисса на ветеранском турнире в Лондоне

Россиянин Марат Сафин в матче традиционного ветеранского турнира в лондонском «Альберт-холле» победил бельгийца Ксавье Малисса со счётом 6:4, 6:3. В случае победы над британцем Грегом Руседски Марат сможет выйти в финал соревнований.

Вторым участником решающего матча станет либо француз Фабрис Санторо, обыгравший австралийца Марка Филиппуссиса со счётом 5:7, 7:6 (7:5), [10:6], либо испанец Хуан-Карлос Ферреро.

Матчи Сафин — Руседски и Ферреро — Санторо, по итогам которых определятся финалисты, пройдут в Лондоне сегодня, 2 декабря.