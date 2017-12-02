Сёдерлинг: первые два года после заболевания были просто выживанием

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» швед Робин Сёдерлинг, ушедший из тенниса в 2011 году из-за мононуклеоза, рассказал, как проходили первые годы болезни.



«Сказав в 2016 году, что ещё могу вернуться в профессиональный спорт, я был слишком оптимистично настроен. Мною несколько раз предпринимались попытки возвращения, но тело просто бы не позволило этого сделать. Даже сейчас организм негативно реагирует на тяжелые физические нагрузки.



Первые два года были просто выживанием. Я был очень плох, был прикован к постели около года. Я толкнул тело и сознание к чему-то большему, с чем мог бы справиться. Годы после этого проходили нормально с точки зрения обычной жизнедеятельности, но о тренировках речи не шло.



Кто поддерживал меня всё это время? Конечно же семья. Но также и друзья, и спонсоры, и множество поклонников, которые не остались в стороне и продолжают меня поддерживать», — сказал Сёдерлинг в интервью «Террикон».