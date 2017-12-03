Сёдерлинг: Федерер — лучший в мире, но Надаль очень близок к этому званию

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» швед Робин Сёдерлинг, ушедший из тенниса в 2011 году из-за мононуклеоза, ответил на вопрос о том, кого считает лучшим теннисистом в мире.



«Это Роджер Федерер. Но Рафа очень и очень близок к этому званию. И, конечно же, Бьорн Борг для меня тоже всегда лучший. Он мог бы установить абсолютно все рекорды, но прекратил играть в 25 лет. При этом у него есть 11 титулов на турнирах «Большого Шлема», хотя он почти не выступал на Australian Open», — сказал Сёдерлинг в интервью «Террикон».

