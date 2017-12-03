Сафин: я не хотел проигрывать Руседски

Двукратный чемпион турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянин Марат Сафин поделился впечатлениями от победы над британцем Грегом Руседски со счётом 6:3, 3:6, [10:7] в матче ветеранского турнира в Лондоне.

«Я очень доволен своей игрой в начале матча, но затем стал слишком много думать. В конце я не хотел проигрывать», — приводит слова Сафина официальный сайт АТР.

В финале Марат встретится с испанцем Хуаном-Карлосом Ферреро, победившим француза Фабриса Санторо со счётом 6:4, 6:3.