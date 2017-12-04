Матч Джоковича с Марреем в Дохе вошёл в пятёрку лучших игр сезона

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие матчи года. Сначала были названы поединки, занявшие места с третьего по пятое.

Лучшие матчи ATP-тура в 2017 году. Места с третьего по пятое

3. Монреаль. Второй круг. Гаэль Монфис (Великобритания) — Кей Нисикори (Япония) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6).

4. Доха. Финал. Новак Джокович (Сербия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:3, 5:7, 6:4.

5. Пекин. Первый круг. Рафаэль Надаль (Испания) — Люка Пуи (Франция) — 4:6, 7:6 (8:6), 7:5.