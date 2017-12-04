Новым тренером Ларссон стал Тидеман

Шведская теннисистка Юханна Ларссон в интервью Swetennis сообщила, что её новым тренером будет Магнус Тидеман. 81-я ракетка мира ранее на протяжении семи лет сотрудничала с Маттиасом Арвидсоном. В 2015 году Юханна завоевала свой первый титул WTA в одиночном разряде, победив на турнире в Бостаде.

По словам Ларссон, она хотела бы перенять опыт Тидемана и его знания в тактике, которые он получил, работая с французом Жереми Шарди и шведом Магнусом Норманом.

На Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в парном разряде Ларссон и голландка Кики Бертенс дошли до финала.