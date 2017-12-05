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Кузнецова: считаю Бушар самой незаслуженно распиаренной теннисисткой

Теннис

Российская теннисистка Светлана Кузнецова выразила мнение, что канадка Эжени Бушар привлекает неоправданно большое внимание общественности.

«Самый незаслуженно распиаренный теннисист? Для меня это Эжени Бушар. Меня она не бесит – считаю, что канадка очень симпатичная девушка. Но вокруг столько молодых теннисисток, которые круто играют. А Бушар в одном сезоне выстрелила, а впечатление такое, будто она постоянно в первой десятке. На больших турнирах к ней всегда особое отношение. Она постоянно на обложках, на том, на сём. Но я привыкла, что несправедливость встречается везде. Чем быстрее мы это примем, тем проще нам будет. Люди любят выставлять напоказ дорогие машины, например. Но я считаю, что если ты пробился, то этим не надо кичиться. Иначе тебе начнут завидовать, а это уже плохо. Я против зависти, ненависти, злобы.

Очень многие девочки хотят быть похожими на Машу Шарапову. Особенно высокие блондинки и те, кто играет в агрессивный теннис. Но в целом многое решает стиль игры. Если какая-то девочка играет в моей манере, она будет стремиться походить на меня.

Самая странная теннисистка? Их очень много. Та же Марион Бартоли. Она всю жизнь со своим отцом. Он какой-то доктор, но взялся её тренировать. И у них были самые странные занятия, какие я только видела в жизни. Например, отец привязывал Марион к забору как лошадь, обматывал коленки пакетами со льдом и ставил под пятки какие-то каблуки – я точно не знаю, что это было. И сам, хоть никогда не играл в теннис, кидал ей мячи – она за ними бегала в разные стороны. И это только часть их тренировок. И таких спортивных извращений очень много", — цитирует Кузнецову «Спорт-экспресс».

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