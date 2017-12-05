Утемуратов: в развитие казахстанского тенниса я вложил более $ 60 млн

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов на ежегодной отчётной конференции рассказал о вложении средств в развитие местного тенниса.

«Некоторые говорят, что Зарина Дияс сама пробивалась. Когда ей было 14, мы начали ей помогать. Лично моих средств было затрачено больше миллиона долларов. Мы её финансировали до 21 года. Ну она и „выстрелила“. Когда ей потребовалась операция на плече, я тоже оплатил. Сейчас она уже сама зарабатывает. По итогам ушедшего года она прорыв года. После турнира в Токио Зарина – 62-я. Вылетев прежде за сотню, она вернулась.

Легионеры финансировались за мой счёт. Не за счёт бюджета, государства, поэтому, когда упрекают, мол, за чьи деньги, я говорю: это мои деньги! Я вложил за эти годы более 60 миллионов долларов в развитие тенниса. Есть какая-нибудь федерация, которая вкладывает свои личные деньги? Поищите, может, найдёте. Когда они пришли ко мне, в рейтинге стояли на 180-м, 160-м, 140-м месте. Недовесов вообще играл в студенческой лиге – все они состоялись», — цитирует Утемуратова «Inform Бюро».