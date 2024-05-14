Эмоции Соболенко после победы в тяжелейшем матче со Свитолиной на турнире в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге турнира в Риме со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7).

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Соболенко вырвала победу на тай-брейке в третьем сете. Соперницы провели на корте 2 часа 22 минуты. По ходу третьего сета Соболенко вела со счётом 4:2, но потом Свитолина смогла перевести игру на тай-брейк, где в упорной борьбе победу одержала белоруска.

В следующем круге Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

Соболенко показала, как проводит время на турнире в Риме: