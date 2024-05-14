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Эмоции Соболенко после победы в тяжелейшем матче со Свитолиной на турнире в Риме

Эмоции Соболенко после победы в тяжелейшем матче со Свитолиной на турнире в Риме
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге турнира в Риме со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7).

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 23:20 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 7
4 		6 7 9
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, Соболенко вырвала победу на тай-брейке в третьем сете. Соперницы провели на корте 2 часа 22 минуты. По ходу третьего сета Соболенко вела со счётом 4:2, но потом Свитолина смогла перевести игру на тай-брейк, где в упорной борьбе победу одержала белоруска.

В следующем круге Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

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