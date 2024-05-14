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Виктория Азаренко — Мария Саккари, результат матча 14 мая 2024, счёт 2:0, 2-й круг турнир в Риме

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, уверенно обыграв Саккари
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала Азаренко (24) со счётом 6:4, 6:1 обыграла восьмую ракетку мира представительницу Греции Марию Саккари (5).

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 23:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Встреча Азаренко с Саккари продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Азаренко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Саккари два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал Рима Азаренко сразится с 15-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз (13).

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