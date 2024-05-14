Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, уверенно обыграв Саккари

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала Азаренко (24) со счётом 6:4, 6:1 обыграла восьмую ракетку мира представительницу Греции Марию Саккари (5).

Встреча Азаренко с Саккари продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Азаренко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Саккари два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал Рима Азаренко сразится с 15-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз (13).