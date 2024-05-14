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Арина Соболенко — Элина Свитолина, результат матча 13 мая 2024, счёт 4:6, 6:1, 7:6 (9:7). 4-й круг «Мастерс» в Риме

Соболенко в драматичном матче обыграла Свитолину в 1/8 финала турнира в Риме
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Закончился матч 1/8 финала турнира в Риме, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Встреча завершилась победой белоруски со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7).

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 23:20 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 7
4 		6 7 9
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету Свитолиной два эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

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