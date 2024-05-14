Соболенко в драматичном матче обыграла Свитолину в 1/8 финала турнира в Риме

Закончился матч 1/8 финала турнира в Риме, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Встреча завершилась победой белоруски со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7).
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Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету Свитолиной два эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В следующем круге Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.
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