Шарапова — 6-я по соотношению количества эйсов к числу матчей в сезоне

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. В этот раз было проанализировано количество эйсов, выполненных теннисистками тура. По общему количеству подач навылет в 2017 году лучшей стала чешка Каролина Плишкова. Россиянка Мария Шарапова стала шестой по соотношению количества эйсов к числу проведённых игр.

Лидеры по количеству эйсов в 2017 году

1. Каролина Плишкова (Чехия) — 452 (69 матчей).

2. Юлия Гёргес (Германия) — 412 (68).

3. Кристина Плишкова (Чехия) — 372 (45).

Соотношение эйсов к количеству матчей (не менее 15 игр в основных сетках турниров WTA)

1. Наоми Броэди (Великобритания) — 9,59 (17 матчей).

2. Кристина Плишкова (Чехия) — 8,27 (45).

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6,55 (69)….

6. Мария Шарапова (Россия) — 5,64 (22).

Матчей с количеством эйсов не менее 10

1. Кристина Плишкова (Чехия) — 15.

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 13.

3. Наоми Броэди (Великобритания) — 11.