Шарапова — 6-я по соотношению количества эйсов к числу матчей в сезоне

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. В этот раз было проанализировано количество эйсов, выполненных теннисистками тура. По общему количеству подач навылет в 2017 году лучшей стала чешка Каролина Плишкова. Россиянка Мария Шарапова стала шестой по соотношению количества эйсов к числу проведённых игр.
Лидеры по количеству эйсов в 2017 году
1. Каролина Плишкова (Чехия) — 452 (69 матчей).
2. Юлия Гёргес (Германия) — 412 (68).
3. Кристина Плишкова (Чехия) — 372 (45).
Соотношение эйсов к количеству матчей (не менее 15 игр в основных сетках турниров WTA)
1. Наоми Броэди (Великобритания) — 9,59 (17 матчей).
2. Кристина Плишкова (Чехия) — 8,27 (45).
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6,55 (69)….
6. Мария Шарапова (Россия) — 5,64 (22).
Матчей с количеством эйсов не менее 10
1. Кристина Плишкова (Чехия) — 15.
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 13.
3. Наоми Броэди (Великобритания) — 11.