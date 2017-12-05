Матч Кубка Федерации Австралия — Украина пройдёт в Канберре

Женская сборная Австралии примет команду Украины в матче Мировой группы II Кубка Федерации в Канберре. Игры пройдут 10-11 февраля на травяном покрытии, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборные Австралии и Украины ранее встречались четыре раза, и трижды сильнее оказывались украинки. Единственную победу австралийки одержали в Харькове в 2010 году.

Сборная Австралии не играла в Мировой группе с 2015 года. Тогда австралийки в первом раунде проиграли немкам, а затем уступили голландкам в плей-офф. Сборная Украины намерена вернуться в Мировую группу впервые за шесть лет.