Халеп показала навыки обращения с футбольным мячом

Румынка Симона Халеп, завершившая сезон — 2017 в ранге первой ракетки мира, показала отличные навыки обращения с футбольным мячом. В своём «инстаграме» Халеп выложила длинный видеоролик, в котором она чеканит футбольный мяч на теннисном корте. В целом элементы тренировок с мячами из других видов спорта (прежде всего футбола) нередко присутствуют в подготовительной работе теннисисток и теннисистов. Из девушек хорошо играет в футбол, например, россиянка Светлана Кузнецова.



Халеп в сезоне — 2017 выиграла только турнир в Мадриде, но, помимо этого, была в финалах таких крупных турниров, как «Ролан Гаррос», Пекин, Рим и Цинциннати, а также в четвертьфинале Уимблдона. Первой ракеткой мира Симона стала после финала Пекина.